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20:48, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Армении призвали объявить импичмент Пашиняну

В Армении призвали объявить импичмент Пашиняну на фоне ситуации в Карабахе

Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

Лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян призвал политические силы объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну, тем самым запустив процесс его отставки. Об этом пишет «Sputnik Армения» в Telegram.

Он выступил с таким призывом во время протестной акции на площади Республики в Ереване, когда показывал дорожную карту по выходу из текущей ситуации. Глава блока подчеркнул, что всем силам необходимо объединиться для благоприятного исхода. Кроме того, Теванян призвал население присоединиться к акции протеста.

Ранее стало известно о попытках участников протеста штурмовать здание правительства Армении. Помимо этого, они попытались прорвать полицейский кордон. По информации РИА Новости, у здания кабмина собрались тысячи протестующих.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

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    Кристина Есикова
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