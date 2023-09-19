Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане назвали единственный путь к миру в Карабахе

МИД Азербайджана: путем к миру является вывод ВС Армении из Карабаха

Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / Getty Images

Путем к миру в Нагорном Карабахе является вывод Вооруженных сил (ВС) Армении из региона. Об этом заявил МИД Азербайджана.

«Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочное и полное выведение армянских Вооруженных сил из Карабахского региона и роспуск самопровозглашенного режима», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Министерство обороны (МО) Азербайджана сообщило об обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Карабаха. 19 сентября МО республики проинформировало о начале в регионе локальных антитеррористических мероприятий. Операцию объясняют «пресечением широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

При этом в Минобороны Армении заявили, что ВС страны нет в Нагорном Карабахе. В министерстве отметили, что в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ распространяются ложные утверждения.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Баку решили полностью очистить регион от армянских военных

    Российский силовик получил от застройщика 18 миллионов рублей

    Звезда сериала «Чики» показала фигуру после родов

    Туристка заказала в ресторане лобстера за 20 тысяч рублей и отпустила его в море

    МИД Южной Кореи вызвал посла России

    Россиянам дали советы по спасению увядших огурцов

    Названо условие роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель

    Жилье в популярной у россиян стране подорожало почти вдвое

    На юге Москвы появился новый парк

    100-килограммовая штанга раздавила одержимого спортом фитнес-инструктора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости