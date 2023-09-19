В Азербайджане назвали единственный путь к миру в Карабахе

МИД Азербайджана: путем к миру является вывод ВС Армении из Карабаха

Путем к миру в Нагорном Карабахе является вывод Вооруженных сил (ВС) Армении из региона. Об этом заявил МИД Азербайджана.

«Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочное и полное выведение армянских Вооруженных сил из Карабахского региона и роспуск самопровозглашенного режима», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Министерство обороны (МО) Азербайджана сообщило об обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Карабаха. 19 сентября МО республики проинформировало о начале в регионе локальных антитеррористических мероприятий. Операцию объясняют «пресечением широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

При этом в Минобороны Армении заявили, что ВС страны нет в Нагорном Карабахе. В министерстве отметили, что в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ распространяются ложные утверждения.