Белый дом отказался от высказываний по обострению в Нагорном Карабахе

Кирби отказался комментировать обострение в Карабахе, сославшись на занятость

Находящийся сейчас на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос корреспондента об обострении в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что Кирби сопровождает президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН. В ходе разговора с корреспондентом он не стал отвечать на вопросы, касающиеся нового обострения в отношениях Армении и Азербайджана. Тогда же представитель Белого дома сослался на занятость. При этом он не исключил, что даст комментарий позже.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Азербайджана развязать полномасштабную войну. В России, в свою очередь, заявили о необходимости загасить новый конфликт.