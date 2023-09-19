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15:45, 19 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян призвал миротворцев России принять меры в ответ на действия Азербайджана

Пашинян: миротворцы РФ должны принять меры по антитеррористической операции Баку

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы должны принять меры в ответ на антитеррористические мероприятия Азербайджана в Нагорном Карабахе. К этому призвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что, в первую очередь, российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета безопасности ООН», — сказал он.

По его словам, армянская сторона видела напряжение ситуации. Пашинян добавил, что Азербайджан начал сухопутную операцию «по этнической чистке армян» Карабаха. Ереван никому не давал мандат на проведение таких действий в регионе, подчеркнул премьер. Он отметил, что задачей Армении является обеспечение прав и безопасности карабахских армян.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе.

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    Кристина Есикова
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