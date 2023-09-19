Call of Duty не будут продавать в России из-за насилия

РБК: российские ретейлеры могут отказаться от продаж Call of Duty

Российские ретейлеры могут отказаться от продаж Call of Duty: Modern Warfare, выход которой запланирован на ноябрь 2023-го. Об этом журналистам РБК рассказал президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.

По словам Хаддажи, продажи тайтла могут не состояться из-за призывов к насилию против русских граждан, которые могут появиться в игре. Намерение отказаться от продаж очередной игры серии подтвердили РБК «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Бука» и ЭМСИ. Так, в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что не планируют продажи Call of Duty, не объяснив причин. В DNS подчеркнули, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока», поэтому ее содержание может нарушать российские законы.

По словам Яши Хаддажи, предварительно решение об отказе от продаж игры было принято после выхода демонстрационного видео о Call of Duty: Modern Warfare. В ней показано, как террористы захватывают пассажирский лайнер, и одному из них приходит сообщение на телефон «No Russians». «Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», — подчеркнул собеседник РБК. Судя по всему, Хаддажи ссылается на трейлер тайтла, вышедший 17 августа.

В марте 2020 года стало известно, что ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет для российских пользователей PlayStation. В октябре 2019-го пользователи соцсетей возмутились «расстрелом русских» и другими сюжетными моментами, присутствующие в игре.