В Карабахе заявили о продолжении боев по всей линии соприкосновения

Минобороны НКР заявило о продолжении боев по всей линии соприкосновения

Бои продолжаются по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом пишет в Telegram Armenperss со ссылкой на Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Утверждается, что азербайджанские Вооруженные силы (ВС) применяют артиллерийские и ракетные средства, ударные беспилотники и боевую авиацию.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Баку также сообщил об уничтожении армянской радиолокационной станции в регионе.

Позднее Азербайджан заявил о готовности встретиться в Евлахе с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. При этом для прекращения антитеррористических мер «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать все оружие, отметили в администрации президента страны.

