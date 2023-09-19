Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:38, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Карабахе заявили о продолжении боев по всей линии соприкосновения

Минобороны НКР заявило о продолжении боев по всей линии соприкосновения

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Бои продолжаются по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом пишет в Telegram Armenperss со ссылкой на Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Утверждается, что азербайджанские Вооруженные силы (ВС) применяют артиллерийские и ракетные средства, ударные беспилотники и боевую авиацию.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Баку также сообщил об уничтожении армянской радиолокационной станции в регионе.

Позднее Азербайджан заявил о готовности встретиться в Евлахе с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. При этом для прекращения антитеррористических мер «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать все оружие, отметили в администрации президента страны.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Стычки с полицией и призывы к отставке Пашиняна. Как армяне отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе

    СКР возбудил дело против матери истощенного шестилетнего мальчика-инвалида

    Самбурская показала внешность без макияжа

    Названы минимальные цены на «королевский» отдых в Таиланде

    России предсказали резкий рост доходов от нефти и газа

    94-летняя россиянка провела пять дней в лесу без еды и выжила

    Автор вышивок с московскими зданиями раскрыл реакцию на его творчество

    Стало известно о попытках протестующих штурмовать здание правительства Армении

    Дачникам назвали способ собрать огромный урожай яблок

    Мужчина нашел в деревне зеленого котенка и забрал его к себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости