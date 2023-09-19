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17:07, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле оценили возможность участия США в урегулировании ситуации в Карабахе

Песков: урегулирование ситуации в Карабахе не может происходить «по очереди»
СюжетМинобороны:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, где утром 19 сентября началось обострение, не может происходить «по очереди», как об этом высказался армянский посол Эдмон Марукян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Марукян заявил, что «теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию».

В ответ на это Песков заявил, что «тут не должно быть никакой очереди, нужны конкретные усилия на основе правовой базы». По его мнению, для урегулирования ситуации в Карабахе можно использовать имеющиеся договоренности между Москвой, Ереваном и Баку.

Утром 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории Нагорно-Карабахской республики. В Армении опровергли наличие своих военных в непризнанном государстве.

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    Александр Слабиев
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