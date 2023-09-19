Туристка описала Великобританию фразой «всюду признаки упадка и бедности»

Туристка из Нидерландов пожаловалась на бедность и обветшание в Великобритании

Туристка побывала в Великобритании и описала страну фразой «все невзрачно». Об этом сообщило издание Independent.

Элисон К. Монтиджин (Alison K Montijin) из Нидерландов поделилась своим мнением о поездке в социальной сети X (бывшая Twitter). «Главные улицы заколочены, поезда и автобусы не ходят, машины сломаны, повсюду признаки упадка и бедности. Так не должно быть», — пожаловалась путешественница.

Тем не менее Монтиджин отметила, что в стране есть и красивые места, среди которых она выделила некоторые районы Кембриджа, Лондона, Бристоля, Йорка. В остальном же, по словам туристки, страна выглядит мрачно. «Позорно, до какого обветшания все дошло», — поразилась голландка.

Пост Монтиджин набрал более миллиона просмотров и вызвал споры среди пользователей. Одни отреагировали насмешками. «А там, где ты живешь, все идеально», — саркастически написал один из комментаторов. При этом другие согласились с туристкой: «Многие граждане Великобритании не осознают, насколько ужасной стала эта страна».

Ранее российский тревел-блогер побывал в доме престарелых в США и описал его фразой «произвел гнетущее впечатление». «Никаких развлечений для постояльцев, кроме возможности смотреть в окно, нет », — поделился турист.