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11:55, 19 сентября 2023Среда обитания

Радиоактивность рыбы в России после сброса воды с «Фукусимы» оценили

Россельхознадзор: радиоактивность рыбы после сброса воды с «Фукусимы-1» в норме

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В пробах российской рыбы, добытой недалеко от места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1», не выявили повышенной радиоактивности. Такую оценку продукции дали в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С 11 по 15 сентября специалисты провели 338 исследований 112 проб рыбной продукции — ее общий вес достигает 26,7 тысячи тонн. Рыбу выловили в шести регионах России — в Сахалинской, Магаданской и Мурманской областях, Приморском, Камчатском и Хабаровском крае.

Среди продукции, которую исследовали — краб, минтай, иваси, горбуша, морской гребешок, спизула, кета, горбуша, икра, тунец и креветки.

«Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», — говорится на сайте ведомства. Специалисты уточнили, что продукцию проверяют на удельную активность йода-131, стронция-90, цезия-134 и цезия-137.

Япония 24 августа начала сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1». Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. Если радиационный фон превысит норму, сброс обещали прекратить.

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    Нина Ташевская
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