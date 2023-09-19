Роднина объяснила решение Литвы лишить Дробязко гражданства

Роднина назвала решение Литвы лишить фигуристку Дробязко гражданства показухой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила решение лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства. Ее слова приводит Sport24.

«С Дробязко поступили ужасно. Воспринимаю всю историю как показуху со стороны Литвы. Просто напомнили о себе», — заявила Роднина. По ее мнению, решение о недопуске Дробязко на чемпионат Европы должен принимать Международный союз конькобежцев.

15 сентября стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу Татьяны Навки в России. Фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом они пять раз представляли страну на Олимпийских играх. На счету пары две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.