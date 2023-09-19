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17:43, 19 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Макроном и Блинкеном

Премьер Армении Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Макроном и Блинкеном

Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. О телефонных разговорах политиков сообщил армянский кабмин в Telegram.

«Президент Франции сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание в Совбеза ООН», — говорится в публикации.

Кроме того, армянская, американская и французская стороны отметили недопустимость применения силы и необходимость работы международных механизмов для деэскалации ситуации в регионе.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Баку также сообщил об уничтожении армянской радиолокационной станции в регионе.

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    Кристина Есикова
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