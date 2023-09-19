Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Макроном и Блинкеном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. О телефонных разговорах политиков сообщил армянский кабмин в Telegram.
«Президент Франции сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание в Совбеза ООН», — говорится в публикации.
Кроме того, армянская, американская и французская стороны отметили недопустимость применения силы и необходимость работы международных механизмов для деэскалации ситуации в регионе.
19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Баку также сообщил об уничтожении армянской радиолокационной станции в регионе.