Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Макроном и Блинкеном

Премьер Армении Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Макроном и Блинкеном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. О телефонных разговорах политиков сообщил армянский кабмин в Telegram.

«Президент Франции сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание в Совбеза ООН», — говорится в публикации.

Кроме того, армянская, американская и французская стороны отметили недопустимость применения силы и необходимость работы международных механизмов для деэскалации ситуации в регионе.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Баку также сообщил об уничтожении армянской радиолокационной станции в регионе.