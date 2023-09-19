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19:19, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане назвали уничтоженные объекты в Карабахе

МО Азербайджана: уничтожен склад с боеприпасами ВС Армении в Карабахе

Фото: ТАСС

Азербайджанская армия уничтожила в Нагорном Карабахе склад с боеприпасами, который принадлежал формированиям Вооруженных сил (ВС) Армении. Уничтоженные объекты называет Минобороны Азербайджана.

Кроме того, в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в регионе были поражены огневые точки, радиотехнический узел военного назначения, а также пушечная установка.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по армянским силам в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Карабахе заявили об артобстреле окраин города.

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    Кристина Есикова
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