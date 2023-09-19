В США разработают космическое оружие для борьбы с Россией и Китаем

WT: Пентагон разработает новое космическое оружие для борьбы с Россией и Китаем

США разработают и развернут новое космическое оружие для борьбы с российскими и китайскими космическими силами в будущем. Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на доклад Пентагона.

«Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США, (…) а также для защиты объединенных сил, союзников и партнеров от враждебного использования космоса противником», — говорится в документе.

Отмечается, что центральное место в новой стратегии отводят расширению возможностей радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и защите в киберпространстве. Как пишет издание, пока в арсенале американских военных есть только средство РЭБ, способное нарушать передачу сигналов между спутниками и наземными станциями, а остальные комплексы находятся в стадии разработки. В публикации подчеркнули, что сейчас Вашингтон отстает от Москвы и Пекина в области космического оружия.

Также в документе уделяют внимание пассивным мерам, включая создание запасных спутников, которые могут быть использованы после выхода из строя основных орбитальных аппаратов в ходе конфликта с таким противником, как Россия или Китай.

В апреле издание Military Watch писало, что Россия располагает эффективными системами противоспутникового оружия, включая истребители МиГ-31Д с противоспутниковыми ракетами и систему противовоздушной обороны С-500.