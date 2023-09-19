Защита осужденного за хищение 900 миллионов рублей Митволя обжаловала приговор

Защита осужденного за хищение 900 млн рублей Олега Митволя обжаловала приговор

Защита Олега Митволя, осужденного за хищение 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, обжаловала приговор. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, адвокат отправил жалобу и намерен оспорить суровость приговора.

14 сентября Железнодорожный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по статье о мошенничестве. Его также обязали выплатить почти миллиард рублей по гражданским искам.

Установлено, что в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

Осужденный подтвердил свое признание вины и пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам Митволя, его состояние ухудшилось из-за неоказания в СИЗО медицинской помощи и теперь ему необходимо наблюдение онколога.