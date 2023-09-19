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09:25, 19 сентября 2023Силовые структуры

Защита осужденного за хищение 900 миллионов рублей Митволя обжаловала приговор

Защита осужденного за хищение 900 млн рублей Олега Митволя обжаловала приговор

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Защита Олега Митволя, осужденного за хищение 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, обжаловала приговор. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, адвокат отправил жалобу и намерен оспорить суровость приговора.

14 сентября Железнодорожный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по статье о мошенничестве. Его также обязали выплатить почти миллиард рублей по гражданским искам.

Установлено, что в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

Осужденный подтвердил свое признание вины и пожаловался на проблемы со здоровьем. По словам Митволя, его состояние ухудшилось из-за неоказания в СИЗО медицинской помощи и теперь ему необходимо наблюдение онколога.

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    Илона Палей
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