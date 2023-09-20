В Азербайджане рассказали о захвате армянских трофеев в Карабахе

ВС Азербайджана захватили в качестве трофеев армянские минометы в Карабахе

Азербайджанские военные захватили в качестве трофеев в Нагорном Карабахе минометы и грузовики с боеприпасами, которые принадлежали армянским формированиям, сообщили в Минобороны Азербайджана.

По словам представителя пресс-службы оборонного ведомства Анара Эйвазова, в качестве трофеев были захвачены четыре миномета, а также шесть грузовиков марки «Урал» с боеприпасами, уточняет Media.az. Он также обвинил Ереван в попытках привлечь мирных жителей к боевым действиям, насильно вооружив их.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе закончится, когда Вооруженные силы Армении, находящиеся в регионе, сложат оружие и будут расформированы.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.