Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:45, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане рассказали о захвате армянских трофеев в Карабахе

ВС Азербайджана захватили в качестве трофеев армянские минометы в Карабахе

Фото: Abbas Atilay / AP

Азербайджанские военные захватили в качестве трофеев в Нагорном Карабахе минометы и грузовики с боеприпасами, которые принадлежали армянским формированиям, сообщили в Минобороны Азербайджана.

По словам представителя пресс-службы оборонного ведомства Анара Эйвазова, в качестве трофеев были захвачены четыре миномета, а также шесть грузовиков марки «Урал» с боеприпасами, уточняет Media.az. Он также обвинил Ереван в попытках привлечь мирных жителей к боевым действиям, насильно вооружив их.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе закончится, когда Вооруженные силы Армении, находящиеся в регионе, сложат оружие и будут расформированы.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Истребитель Су-34 упал в российском регионе

    Власти Карабаха заявили о готовности принять меры по защите населения

    Непобежденный дагестанский боец подписал контракт с UFC

    Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей

    В Запорожской области рассказали об отступлении ВСУ от Старомайорского

    В МИД КНР высказались о встрече Путина и Си Цзиньпина

    Трое россиян получили сроки за изготовление 44 килограммов наркотиков

    Дороги в российском регионе засыпало снегом

    Тамбовчанин приехал за килограммами наркотиков в подмосковный лес

    Польша засомневалась в способности Киева справиться с эмбарго на овощи и фрукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости