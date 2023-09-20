«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

«Бавария» победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в матче Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над английским «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках группы A прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 4:3. На 28-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Лерой Сане. На 32-й минуте нападающий Серж Гнабри увеличил преимущество команды. На 49-й минуте форвард Расмус Хейлунд сократил отставание англичан.

На 53-й минуте нападающий «Баварии» Харри Кейн реализовал пенальти. На 88-й минуте в составе «Манчестера» голом отличился хавбек Каземиро, а на второй добавленной ко второму тайму минуте — форвард мюнхенцев Матис Тель. Окончательный счет во встрече на пятой добавленной минуте установил Каземиро.

В параллельном группе А турецкий «Галатасарай» сыграл вничью с датским «Копенгагеном». Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев голами отметились Саша Боэ и Тете, у гостей — Мохамед Эльюнусси и Диогу Гонсалвеш.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» примет «Галатасарай». Встречи пройдут 3 октября.