Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:09, 20 сентября 2023Наука и техника

«Ростех» освоил выпуск защищающих от СВД плит для бронежилетов

«Ростех» освоил выпуск защищающих от СВД керамических плит для бронежилетов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») освоил выпуск более легких керамических бронеплит из спеченного карбида кремния для панелей бронежилетов, которые обеспечивают защиту от пули снайперской винтовки Драгунова (СВД). Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что завершился очередной этап испытаний, которые подтвердили класс защиты Бр5, обеспечивающий стойкость к обстрелу пулями калибра 7,62 миллиметра. Керамические бронеплиты производят на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла холдинга «Швабе».

Материалы по теме:
Автомат Калашникова: история создания АК-47 — настоящей легенды оружия
Автомат Калашникова:история создания АК-47 — настоящей легенды оружия
3 июня 2023
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Благодаря особой технологии изготовления они обеспечивают эффективное поглощение и рассеивание энергии от различных средств поражения. В сообщении уточнили, что созданные на основе керамических бронеплит панели в ходе испытаний обеспечили защиту от автоматного выстрела и пули СВД с бронебойным сердечником.

Спеченный карбид кремния превосходит другие материалы, используемые в керамокомпозитных бронепанелях. Изделия отличаются высокой прочностью при меньшей толщине и относительно недорогой технологией производства.

«Данные изделия сегодня очень востребованы у производителей экипировки для военнослужащих. При создании бронеплиток используется особенная — усовершенствованная нашими специалистами — технология холодного изостатического прессования. Она позволяет добиться качественной микроструктуры изделий и стабильных прочностных характеристик. В результате конечные изделия получаются более прочными, легкими и дешевыми», — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

В мае стало известно, что предприятие «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», запустило серийное производство титановых бронешлемов «Эльбрус-Т». Изделия обеспечивают класс защиты Бр2.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о требовании Баку выдать руководство Карабаха

    Двух российских студентов отправили в СИЗО за «подпольный штаб» Навального

    Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

    ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

    Введение лимита выплат по страховкам для карт оценили

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Труп 20-летнего футболиста нашли в общежитии в Москве

    В Кремле оценили возможность создания альтернативы ООН

    Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

    Россиянина арестовали после лишения жизни чиновницы столичного Роспотребнадзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости