«Ростех» освоил выпуск защищающих от СВД плит для бронежилетов

«Ростех» освоил выпуск защищающих от СВД керамических плит для бронежилетов

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») освоил выпуск более легких керамических бронеплит из спеченного карбида кремния для панелей бронежилетов, которые обеспечивают защиту от пули снайперской винтовки Драгунова (СВД). Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что завершился очередной этап испытаний, которые подтвердили класс защиты Бр5, обеспечивающий стойкость к обстрелу пулями калибра 7,62 миллиметра. Керамические бронеплиты производят на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла холдинга «Швабе».

Благодаря особой технологии изготовления они обеспечивают эффективное поглощение и рассеивание энергии от различных средств поражения. В сообщении уточнили, что созданные на основе керамических бронеплит панели в ходе испытаний обеспечили защиту от автоматного выстрела и пули СВД с бронебойным сердечником.

Спеченный карбид кремния превосходит другие материалы, используемые в керамокомпозитных бронепанелях. Изделия отличаются высокой прочностью при меньшей толщине и относительно недорогой технологией производства.

«Данные изделия сегодня очень востребованы у производителей экипировки для военнослужащих. При создании бронеплиток используется особенная — усовершенствованная нашими специалистами — технология холодного изостатического прессования. Она позволяет добиться качественной микроструктуры изделий и стабильных прочностных характеристик. В результате конечные изделия получаются более прочными, легкими и дешевыми», — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

В мае стало известно, что предприятие «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», запустило серийное производство титановых бронешлемов «Эльбрус-Т». Изделия обеспечивают класс защиты Бр2.