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13:46, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданное свойство чая

Фото: Manki Kim / Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданное свойство чая. Медик рассказал, что употребление черного чая на 20 процентов снижает риск развития сахарного диабета II типа. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Согласно исследованиям, черный чай снижает риск развития диабета II типа, отметил специалист. «Диабет встречается на 20 процентов реже у любителей черного чая, но при условии, если этот чай без сахара», — подчеркнул врач.

Ранее Агапкин назвал полезную пищевую привычку, которая снижает риск сахарного диабета. Он заявил, что привычка завтракать по утрам может уберечь от этого недуга. По его словам, исследования ученых показали, что у людей, которые пропускают завтрак, примерно на 20 процентов выше риск возникновения этого заболевания, чем у тех, кто ест по утрам ежедневно.

До этого Агапкин также раскрыл способ снизить уровень сахара в крови без таблеток. Врач посоветовал тем, кто хочет уменьшить уровень глюкозы в организме, включить в рацион корицу.

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    Олег Давыдов
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