Губернатор раскрыл подробности о двух сбитых в Орловской области беспилотниках

Губернатор Клычков: в Орловской области средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ

В Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером во вторник, 19 сентября, сбили два беспилотника. Подробности об этом привел губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, повреждения инфраструктуры не зафиксировано. «Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем», — написал глава региона.

Об уничтожении дрона над Орловской областью ранее сообщало Минобороны. В оборонном ведомстве сообщили только об одном перехваченном системой ПВО устройстве. Помимо этого, дрон сбили над Белгородской областью, добавили там.

19 сентября силы ПВО также уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.