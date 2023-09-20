Губернатор раскрыл подробности о двух сбитых в Орловской области беспилотниках
В Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером во вторник, 19 сентября, сбили два беспилотника. Подробности об этом привел губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал, повреждения инфраструктуры не зафиксировано. «Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем», — написал глава региона.
Об уничтожении дрона над Орловской областью ранее сообщало Минобороны. В оборонном ведомстве сообщили только об одном перехваченном системой ПВО устройстве. Помимо этого, дрон сбили над Белгородской областью, добавили там.
19 сентября силы ПВО также уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.