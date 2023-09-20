Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 20 сентября 2023Россия

Губернатор раскрыл подробности о двух сбитых в Орловской области беспилотниках

Губернатор Клычков: в Орловской области средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ

Фото: President of Russia / Twitter.com / Global Look Press

В Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером во вторник, 19 сентября, сбили два беспилотника. Подробности об этом привел губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, повреждения инфраструктуры не зафиксировано. «Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем», — написал глава региона.

Об уничтожении дрона над Орловской областью ранее сообщало Минобороны. В оборонном ведомстве сообщили только об одном перехваченном системой ПВО устройстве. Помимо этого, дрон сбили над Белгородской областью, добавили там.

19 сентября силы ПВО также уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Выступление Зеленского в ООН назвали позором. Его обвиняют во лжи и стремлении к ядерной катастрофе

    Попова назвала отличительную черту нынешнего подъема заболеваемости COVID-19

    Блогерша раскрыла ошибку в стирке темной одежды

    Компания Маска начала набирать испытателей вживляемых в мозг чипов

    Стало известно о намеке Путина Южной Корее насчет Украины

    Иностранный футболист назвал самое популярное матерное слово в России

    Экс-солист Цирка «Дю Солей» раскрыл способ борьбы со страхом

    Поставки автомобилей из Японии в Россию обрушились

    В Китае восхитились эффективностью российского танка

    Россиянка описала базу отдыха в Сочи фразой «унитаз не мыли неделями»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости