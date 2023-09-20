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04:20, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

В США задумались о вынужденной капитуляции Украины

Hill: Украина должна смириться с мыслью о вынужденной капитуляции

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель Hill Джозеф Боско.

По его мнению, президент России Владимир Путин близок к своей геостратегической цели, поскольку Трамп предлагает стратегию, которой по сути уже придерживается команда Байдена. В частности, на это указывает нежелание действующего американского лидера передавать Киеву некоторые виды вооружений.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Помимо этого, бывший глава Белого дома заявил, что нашел бы аргументы для того, чтобы президент России Владимир Путин сел за стол переговоров.

19 сентября спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что, прежде чем говорить о предоставлении дополнительной помощи, необходимо, чтобы Владимир Зеленский представил отчет о полученной от США финансовой и военной помощи для Вооруженных сил Украины. «Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — заверил спикер, добавив, что настроен потребовать все необходимые документы.

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    Марина Совина
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