В Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже

Экс-министр юстиции Венгрии: ЕС шантажирует страны, идущие своей линией

Европейский союз (ЕС) шантажирует страны, которые идут своей линией, отличной от сообщества. Об этом заявила экс-министр юстиции Юдит Варга, передает ТАСС.

«В отношении Венгрии существуют двойные стандарты из-за сильного национального консервативного правительства, у которого есть твердое видение по таким вопросам, как иммиграция, гендерная политика или семья. Мы европейцы, но с другим мнением, и в ЕС шантажируют тех, кто не следует основной линии», — отметила политик.

По ее мнению, миграционная политика объединения ошибочна и не продумана, и Венгрия не должна расплачиваться за ошибки европейских бюрократов. Она добавила, что Венгрия не хочет превращения Европы в «мусульманский континент» и предлагает варианты решения миграционного вопроса, такие как помощь африканским странам.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала свою возможность принимать мигрантов, в том числе из-за притока беженцев с Украины. Президент подчеркнул необходимость установления более строгого контроля за внешними границами Евросоюза, более справедливой системы распределения прибывающих в Европу мигрантов, а также более эффективной борьбы с нелегальными перевозчиками людей.