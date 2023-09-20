Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:38, 20 сентября 2023Из жизни

Мужчина нашел уникальные золотые подвески времен Великого переселения народов

В Норвегии кладоискатель нашел уникальные подвески V века новой эры

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

В Норвегии кладоискатель-любитель нашел уникальные золотые сокровища V века новой эры. Об этом сообщает National Jeweler Magazine.

Эрленд Боре обследовал местность на острове Реннесёй при помощи металлоискателя, когда обнаружил то, что ему сначала показалось кучей фантиков от шоколада. Однако скоро выяснилось, что добычей мужчины стали девять подвесок из брактеатов, изготовленных из тонкого золота. На каждой из них было отчеканено изображение лошади. Рядом с подвесками лежали десять золотых бусин, исполненных в виде жемчужин, и три кольца из того же драгоценного металла.

Позже эксперты установили, что они являются составными частями ожерелья и были изготовлены полторы тысячи лет назад, во времена Великого переселения народов. Более того, клад Боре оказался самой крупной находкой брактеат с XIX века.

Материалы по теме:
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Специалисты пока не знают, как именно клад оказался там, где был найден, однако предположили, что его зарыл или принес в дар богам некий состоятельный человек. Тогда на севере Европы стояла постоянная непогода, бушевала чума, и многие люди покидали насиженные места. В частности, в Норвегии в V — VI веках было заброшено до 40 процентов поселений.

Кроме того, эксперты Археологического музея Ставангера отметили, что находка является по-настоящему уникальной, так как они впервые видят на подобных подвесках изображение лошади без наездника. Одинокая лошадь в те времена считалась символом болезней и горя и одновременно — надеждой на исцеление. Всего в Норвегии было найдено около тысячи брактеат, но почти на всех изображен бог Один или его сын Бальдр.

Сотрудники музея также поблагодарили Эрленда Боре за то, что он известил о своей находке власти и оформил ее по всем правилам. По норвежскому законодательству, все археологические находки, изготовленные до 1537 года, и монеты старше 1650 года считаются собственностью государства и подлежат обязательной передаче ученым.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина обнаружил на берегу реки уникальную кельтскую монету возрастом более двух тысяч лет. Редчайшая монета была найдена у реки Лех в 70 километрах от Мюнхена.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    В российском поселке протекающую в многоэтажном доме трубу заклеили скотчем

    Лавров заявил о рисках глобального конфликта

    Появился список пострадавших при взрыве в Балашихе

    34-летняя Агата Муцениеце показала фигуру в купальнике

    Мужчина поднялся по популярной среди туристов лестнице над пропастью и разбился

    Путин созвонился с Пашиняном

    Коуч по отношениям назвала основные причины развода после многих лет брака

    УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов

    Кадыров написал пост о своем здоровье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости