Мужчина нашел уникальные золотые подвески времен Великого переселения народов

В Норвегии кладоискатель нашел уникальные подвески V века новой эры

В Норвегии кладоискатель-любитель нашел уникальные золотые сокровища V века новой эры. Об этом сообщает National Jeweler Magazine.

Эрленд Боре обследовал местность на острове Реннесёй при помощи металлоискателя, когда обнаружил то, что ему сначала показалось кучей фантиков от шоколада. Однако скоро выяснилось, что добычей мужчины стали девять подвесок из брактеатов, изготовленных из тонкого золота. На каждой из них было отчеканено изображение лошади. Рядом с подвесками лежали десять золотых бусин, исполненных в виде жемчужин, и три кольца из того же драгоценного металла.

Позже эксперты установили, что они являются составными частями ожерелья и были изготовлены полторы тысячи лет назад, во времена Великого переселения народов. Более того, клад Боре оказался самой крупной находкой брактеат с XIX века.

Специалисты пока не знают, как именно клад оказался там, где был найден, однако предположили, что его зарыл или принес в дар богам некий состоятельный человек. Тогда на севере Европы стояла постоянная непогода, бушевала чума, и многие люди покидали насиженные места. В частности, в Норвегии в V — VI веках было заброшено до 40 процентов поселений.

Кроме того, эксперты Археологического музея Ставангера отметили, что находка является по-настоящему уникальной, так как они впервые видят на подобных подвесках изображение лошади без наездника. Одинокая лошадь в те времена считалась символом болезней и горя и одновременно — надеждой на исцеление. Всего в Норвегии было найдено около тысячи брактеат, но почти на всех изображен бог Один или его сын Бальдр.

Сотрудники музея также поблагодарили Эрленда Боре за то, что он известил о своей находке власти и оформил ее по всем правилам. По норвежскому законодательству, все археологические находки, изготовленные до 1537 года, и монеты старше 1650 года считаются собственностью государства и подлежат обязательной передаче ученым.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина обнаружил на берегу реки уникальную кельтскую монету возрастом более двух тысяч лет. Редчайшая монета была найдена у реки Лех в 70 километрах от Мюнхена.