Пожар в резервуаре с дизтопливом близ аэропорта в Сочи ликвидировали

Мэр Сочи Копайгородский: пожар в резервуаре с дизтопливом ликвидирован

Пожар в резервуаре с дизельным топливом, который произошел в Адлерском районе Сочи рядом с аэропортом, ликвидировали. Об этом сообщил глава администрации российского города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров. На месте задействовали 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб», — отчитался мэр.

Он добавил, что никто не пострадал, пожар не повлиял на работу сочинского аэропорта. Причины ЧП устанавливаются.

О пожаре в Адлерском районе Сочи стало известно утром в среду, 20 сентября. Огонь распространился в резервуаре с топливом, который находится рядом с аэропортом российского курорта. По словам местных жителей, до начала пожара раздался звук взрыва. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, никто не пострадал.

В сети появились кадры мощного пожара в Сочи. На них видны большие языки пламени и облако черного дыма.