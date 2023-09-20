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08:39, 20 сентября 2023Россия

Пожар в резервуаре с дизтопливом близ аэропорта в Сочи ликвидировали

Мэр Сочи Копайгородский: пожар в резервуаре с дизтопливом ликвидирован
СюжетВзрыв в Сочи

Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Пожар в резервуаре с дизельным топливом, который произошел в Адлерском районе Сочи рядом с аэропортом, ликвидировали. Об этом сообщил глава администрации российского города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров. На месте задействовали 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб», — отчитался мэр.

Он добавил, что никто не пострадал, пожар не повлиял на работу сочинского аэропорта. Причины ЧП устанавливаются.

О пожаре в Адлерском районе Сочи стало известно утром в среду, 20 сентября. Огонь распространился в резервуаре с топливом, который находится рядом с аэропортом российского курорта. По словам местных жителей, до начала пожара раздался звук взрыва. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, никто не пострадал.

В сети появились кадры мощного пожара в Сочи. На них видны большие языки пламени и облако черного дыма.

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    Анастасия Шейкина
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