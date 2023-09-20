Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом
Заммэра Москвы Ракова: ситуация с COVID-19 в 2023-м благоприятнее, чем в 2022-м
Ситуация с COVID-19 в 2023 году благоприятнее, чем в 2022-м. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит РИА Новости.
По словам Раковой, в этом году власти и врачи выявляют в восемь раз меньше случаев заболевания, чем в аналогичные периоды прошлого года. «В среднем в день заболевают где-то около 700 человек», — сказала чиновница.
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Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48 процентов. С 11 по 17 сентября в России госпитализировали 1973 человека. Также говорилось о возобновлении работы резервного ковид-госпиталя в Москве.