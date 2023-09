Зоозащитник показал на полуголой женщине издевательства над козами ради кашемира

Зоозащитник PETA сымитировал на женщине сдирание шерсти у коз ради кашемира

Активист PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») на Неделе моды в Лондоне показал на полуголой женщине издевательства над козами ради производства кашемира. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале организации.

В знак протеста зоозащитники решили продемонстрировать людям, что происходит с животными во время изготовления кашемировых изделий. Известно, что акция проходила у выставочного пространства NEWGEN Британского совета моды.

В начале ролика показано, как мужчина, переодетый в форму фермерского рабочего, стоит над обнаженной девушкой, интимные части которой прикрыты материалами из шкуры. Затем он взял в руки расческу с острыми зубьями и принялся имитировать сдирание с тела шерсти. Также видно, что на участнице акции присутствуют пятна крови.

Ранее сообщалось, что зоозащитница с голым бюстом выбежала на подиум на Неделе моды в знак протеста против деятельности специализирующегося на производстве люксовых товаров из кожи бренда Coach. Девушка прервала дефиле, появившись на публике в одних трусах и босоножках. При этом на ее обнаженное тело краской был нанесен рисунок в виде сухожилий и мышц с содранной с них кожей.