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02:38, 20 сентября 2023Бывший СССР

Основная часть протестующих в Ереване разошлась

Основная часть протестующих у здания правительства в Ереване разошлась
СюжетПротесты в России

Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure / Reuters

Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас на площади Республики остаются несколько десятков человек. Полицейские снимают оцепление, автомобильное движение на прилегающих к площади улицах восстановлено.

Ранее сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян призвал людей не покидать площадь Республики, а в среду, 20 сентября, парализовать весь город. Также сообщалось о безрезультатных попытках участников протеста взять здание правительства.

Кроме того, протестующие заблокировали посольство России. В диппредставительстве сообщили, что нормальная работа посольства оказалась невозможна.

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    Марина Совина
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