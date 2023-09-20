Основная часть протестующих в Ереване разошлась

Основная часть протестующих у здания правительства в Ереване разошлась

Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас на площади Республики остаются несколько десятков человек. Полицейские снимают оцепление, автомобильное движение на прилегающих к площади улицах восстановлено.

Ранее сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян призвал людей не покидать площадь Республики, а в среду, 20 сентября, парализовать весь город. Также сообщалось о безрезультатных попытках участников протеста взять здание правительства.

Кроме того, протестующие заблокировали посольство России. В диппредставительстве сообщили, что нормальная работа посольства оказалась невозможна.