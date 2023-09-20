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13:33, 20 сентября 2023Россия

В Крыму выпустили жесткое предупреждение пользователям соцсетей

Советник Аксенова: публикацию видео с ракетами расценят как пособничество ВСУ

Фото: Unsplash

Публикацию видео с выпущенными по Крыму ракетами расценят как пособничество Вооруженным силам Украины (ВСУ). Это предупреждение пользователям соцсетей опубликовал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

Крючков заявил, что такие действия будут расценены как корректировка огня.

«Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации», — сказал он.

В Совете Федерации уже подготовили законопроект о запрете публикации кадров с атаками дронов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников.

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    Марк Леонов
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