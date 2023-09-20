Пушилин рассказал о ситуации в Работино

Пушилин: ситуация в Работино на запорожском направлении стабилизируется

Ситуация в населенном пункте Работино на запорожском направлении стабилизируется. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует РИА Новости.

«По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться — мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает», — сказал он.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. В тот момент украинские военные проводили на ореховском направлении четвертую атаку, уточнял он. Рогов подчеркнул, что российские силы удерживают позиции и не дают прорвать линию обороны.

19 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал об уничтожении колонны с бронетехникой ВСУ у села. Это произошло после того, как примерно в пять утра российские разведчики вскрыли движение украинских бронегрупп в направлении Работино, добавил он.