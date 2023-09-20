Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:13, 20 сентября 2023Мир

Великобритания поддержала расширение состава Совета Безопасности ООН

Глава МИД Британии Клеверли: Лондон поддерживает расширение состава Совбеза ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Великобритания поддерживает расширение Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил лава британского МИД Джеймс Клеверли, передает ТАСС.

По его словам, в качестве кандидатов на членство Лондон предлагает Бразилию, Германию, Индию и Японию. «Африка также заслуживает более громкого голоса на мировой арене», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН. «Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость», — сказал он. Министр иностранных дел пояснил, что «более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда», в то время как интересы остальных восьми миллиардов человек, составляющих население Земли, вовсе не представлены в СБ ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США узнали о ярости Зеленского из-за желания Вашингтона заморозить конфликт

    Объявление в московской маршрутке развеселило пользователей сети

    В Совфеде раскрыли смысл слов Дуды об «утопающей» Украине

    Основная часть протестующих в Ереване разошлась

    Зеленский призвал Трампа раскрыть план урегулирования конфликта на Украине

    В Польше назвали бессмысленными изменения в отношениях с Украиной

    На Западе указали на новый кошмар из-за шага США по Украине

    Великобритания поддержала расширение состава Совета Безопасности ООН

    Епископ на два года запер больного сына в комнате и морил голодом

    В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости