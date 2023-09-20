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21:49, 20 сентября 2023Россия

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном

Кремль: разговор Путина с Пашиняном состоялся по инициативе Армении
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта. Подробности беседы политиков раскрыли в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Еревана. Также в ходе беседы была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться в направлении стабилизации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу заявил, что власти Армении продемонстрировали «неожиданную политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе.

Помощник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев оценил готовность мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, проект соответствующего документа согласован на 70 процентов.

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    Марина Совина
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