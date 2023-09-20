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11:57, 20 сентября 2023Экономика

Стало известно о выходе швейцарского трейдера из числа акционеров «РуссНефти»

ТАСС: швейцарский трейдер Glencore продал свою долю в «РуссНефти»

Фото: Glencore

Помогавший в начале 2000-х бизнесмену Михаилу Гуцериеву в создании компании «РуссНефть» швейцарский трейдер Glencore продал свою долю в ней, составлявшую 23,46 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на главу нефтедобытчика Евгения Толочека.

Как выяснилось, из числа учредителей «РуссНефти» Glencore вышел, а саму сделку закрыли «где-то в середине прошлого года». Покупатель акций при этом остался неназванным.

Как напоминает РБК, Glencore при создании компании давал Гуцериеву кредиты под залог акций добывающих компаний, а самому трейдеру принадлежало от 40 до 49 процентов акций в «дочках» «РуссНефти». В 2015 году трейдер помог снизить долговую нагрузку компании Гуцериева на три миллиарда долларов, конвертировав акционерный долг в ее акции. Glencore получил тогда долю 46 процентов, но к концу 2021 года та снизилась до размера, в котором и была продана.

В июне того же года Гуцериев, попавший под санкции против Белоруссии, передал свою долю в капитале «РуссНефти» в 37,15 процента акций младшему брату Саиту-Саламу Гуцериеву. Спустя год брат и сын бизнесмена попали под санкции Великобритании. В начале сентября 2023 года Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски нескольких российских миллиардеров, среди которых был и Михаил Гуцериев. Все они оспаривали введенные против них санкции.

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    Дмитрий Воронин
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