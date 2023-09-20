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17:57, 20 сентября 2023Наука и техника

Израильская компания поставит сотни беспилотников неназванной европейской стране

Компания Elbit Systems поставит сотни боеприпасов SkyStriker стране в Европе

Фото: Orel Cohen / Reuters

Израильская компания Elbit Systems поставит сотни барражирующих боеприпасов SkyStriker неназванной европейской стране, которая, вероятно, не является членом НАТО. Об этом сообщает Defense News.

Сумма сделки составляет 95 миллионов долларов. Взаимодействие по контракту с неназванной страной должно продлиться два года.

Боеприпас SkyStriker был представлен в 2017 году на авиасалоне в Париже. Беспилотник неоднократно успешно применялся в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе.

Барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов. В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Дальность полета SkyStriker — до 100 километров. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор.

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    Иван Потапов
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