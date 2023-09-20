Стало известно о жалобах жильцов дома в Балашихе на запах газа перед взрывом

Shot: жильцы дома в Балашихе пожаловались на запах газа вечером перед взрывом

Жители дома в Балашихе пожаловались на запах газа за несколько часов перед взрывом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, вечером перед взрывом проживающие в доме люди вызывали коммунальные службы. Сообщение о запахе газа якобы было проигнорировано, и никто не приехал, отмечает канал.

Местные жители сообщили, что за два дня до ЧП газовщики работали в подъезде.

Взрыв газа прогремел в Балашихе утром 20 сентября. В одном из панельных домов обрушились три этажа, повреждены по меньшей мере десять квартир. Спасти не удалось шесть человек, в том числе двоих спасателей, пострадавших при повторном обрушении при разборе завалов.

