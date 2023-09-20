Песков допустил обсуждение Путиным темы коронавируса на одном из совещаний

Песков: президент Путин может поднять тему коронавируса на одном из совещаний

Президент России Владимир Путин на одном из совещаний может поднять тему роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нельзя исключать, что, используя какие-то ближайшие совещания, президент может поднять этот вопрос, чтобы выслушать доклады тех, кто отвечает за эту область», — сказал представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили «Ленте.ру», что новый вариант коронавируса пирола имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен в сравнении с ранее обнаруженными вариантами омикрона.

Позднее оперативный штаб сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. Рост составил 48 процентов. Отмечается, что с 11 по 17 сентября в стране госпитализировали 1973 человека, 590 из них — в Москве.