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21:46, 20 сентября 2023Спорт

Легенда «Спартака» высказался об отъезде футболистов из России

Бывший футболист «Спартака» Титов заявил, что не осуждает уехавших игроков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался об отъезде футболистов из России. Его слова приводит Metaratings.

Легенда «Спартака» заявил, что не осуждает игроков, в частности Руслана Нигматуллина, уехавшего в США. «У него состоявшиеся дети в Майами, чему я рад. Там Руслан со своей семьей — это важно. У Руслана свои задачи и идеи», — посчитал он. При этом сам Титов подчеркнул, что никогда бы не уехал из России.

20 июня бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин назвал причину переезда в США. Спортсмен заявил, что ему нравится климат Майами. При этом футболист добавил, что жизнь в США обходится дорого, поэтому приходится много работать, чтобы позволить себе оставаться там.

Титов большую часть карьеры играл за «Спартак». В составе команды он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

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    Анастасия Борисова
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