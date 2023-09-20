Легенда «Спартака» высказался об отъезде футболистов из России

Бывший футболист «Спартака» Титов заявил, что не осуждает уехавших игроков

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался об отъезде футболистов из России. Его слова приводит Metaratings.

Легенда «Спартака» заявил, что не осуждает игроков, в частности Руслана Нигматуллина, уехавшего в США. «У него состоявшиеся дети в Майами, чему я рад. Там Руслан со своей семьей — это важно. У Руслана свои задачи и идеи», — посчитал он. При этом сам Титов подчеркнул, что никогда бы не уехал из России.

20 июня бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин назвал причину переезда в США. Спортсмен заявил, что ему нравится климат Майами. При этом футболист добавил, что жизнь в США обходится дорого, поэтому приходится много работать, чтобы позволить себе оставаться там.

Титов большую часть карьеры играл за «Спартак». В составе команды он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

