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12:10, 20 сентября 2023Россия

В Кремле призвали «нормально жить» при временном росте заболеваемости COVID-19

Песков: при временном росте заболеваемости COVID-19 нужно нормально жить

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Временный рост заболеваемости COVID-19, очевидно, будет, однако с этим нужно нормально жить. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Регионы реализуют свои полномочия по выстраиванию действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации. Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу», — пояснил представитель Кремля.

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Ранее оперативный штаб сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. Рост составил 48 процентов. Отмечается, что с 11 по 17 сентября в стране госпитализировали 1973 человека, 590 из них — в Москве.

Позднее Роспотребнадзор сообщил, что вводить ограничительные меры из-за коронавируса не планируется. Там добавили, что за последнюю неделю в стране зафиксировано около 11,5 тысячи случаев заболеваний COVID-19, однако рост объясняется сезонностью.

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    Никита Абрамов
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