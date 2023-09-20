Постпред РФ при ООН выступил против предоставления Зеленскому слова на Совбезе

Постпред РФ при ООН Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с Зеленским

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против предоставления Владимиру Зеленскому слова первым на Совбезе ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотели бы у вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступят члены совета, многие из которых также представлены на уровне глав государств и правительств?» — сказал он.

Дипломат назвал спектаклем заседание совета из-за нарушения работы «в угоду одной делегации». «Для всех очевидно, по крайней мере, для многих, что сегодняшнее заседание — не более чем спектакль», — сказал он.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Москва в целом не возражает против участия Зеленского, но в соответствии с процедурой.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности организации, которое пройдет 20 сентября. Он выразил уверенность в том, что результатов от этого заседания будет мало.

По словам дипломата, со стороны Киева и западных государств не будет ничего непредсказуемого. «Мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов», — заключил он.