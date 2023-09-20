Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:29, 20 сентября 2023Мир

Постпред РФ при ООН выступил против предоставления Зеленскому слова на Совбезе

Постпред РФ при ООН Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с Зеленским

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против предоставления Владимиру Зеленскому слова первым на Совбезе ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотели бы у вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступят члены совета, многие из которых также представлены на уровне глав государств и правительств?» — сказал он.

Дипломат назвал спектаклем заседание совета из-за нарушения работы «в угоду одной делегации». «Для всех очевидно, по крайней мере, для многих, что сегодняшнее заседание — не более чем спектакль», — сказал он.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Москва в целом не возражает против участия Зеленского, но в соответствии с процедурой.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности организации, которое пройдет 20 сентября. Он выразил уверенность в том, что результатов от этого заседания будет мало.

По словам дипломата, со стороны Киева и западных государств не будет ничего непредсказуемого. «Мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов», — заключил он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице

    Российского полковника осудят за хищение танковых двигателей

    Селена Гомес восхитила фанатов внешностью без макияжа

    Россиянам назвали неочевидную причину проблем с зубами

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    Дачников призвали закапывать картофельную кожуру на даче

    В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

    Звезда Comedy Woman раскрыла секрет крепкого брака

    Apple раскритиковали из-за ремонтопригодности iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости