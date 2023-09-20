Постпред РФ при ООН выступил против предоставления Зеленскому слова на Совбезе
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против предоставления Владимиру Зеленскому слова первым на Совбезе ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Хотели бы у вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступят члены совета, многие из которых также представлены на уровне глав государств и правительств?» — сказал он.
Дипломат назвал спектаклем заседание совета из-за нарушения работы «в угоду одной делегации». «Для всех очевидно, по крайней мере, для многих, что сегодняшнее заседание — не более чем спектакль», — сказал он.
При этом российский дипломат подчеркнул, что Москва в целом не возражает против участия Зеленского, но в соответствии с процедурой.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности организации, которое пройдет 20 сентября. Он выразил уверенность в том, что результатов от этого заседания будет мало.
По словам дипломата, со стороны Киева и западных государств не будет ничего непредсказуемого. «Мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов», — заключил он.