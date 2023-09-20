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12:08, 20 сентября 2023Россия

Появилось фото российского Су-34 после падения

Mash опубликовал фото Су-34 после падения в Воронежской области

Фото: Telegram-канал Mash

Опубликована фотография с места падения российского фронтового бомбардировщика Су-34 в Воронежской области. Снимок самолета крупным планом разместил Telegram-канал Mash.

О крушении самолета сообщило Минобороны.

На фотографии виден лежащий в поле Су-34 с отсутствующей носовой частью. Целостность остекления кабины нарушена. На фюзеляже видны следы горения, также в кадр попали тушившие самолет пожарные.

По данным Минобороны, самолет упал вдали от населенных пунктов во время учебного вылета. Полет выполнялся без боекомплекта, экипажу удалось катапультироваться. Угрозы здоровью летчиков нет.

Ранее было опубликовано видео с места падения Су-34 в Воронежской области.

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    Алан Босиков
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