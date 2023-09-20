Известная российская ведущая рассказала о запрете слова «лох» на телевидении

Ведущая Чурикова: на MTV было запрещено произносить слово «лох» до 21 часа

Известная российская ведущая, бывшая руководитель телеканала «MTV Россия» Яна Чурикова рассказала, что на канале было запрещено использовать во время дневного вещания слово «лох». Об этом она заявила в подкасте комика Сергея Мезенцева. Запись беседы доступна на YouTube.

Чурикова раскрыла, что после запуска «MTV Россия» в 90-х на канале в дневном эфире могла звучать брань. «Степень свободы визуального ряда была тоже запредельная. Что мы там только ни показывали в эфире, каких только клипов у нас ни было: с демонстрацией сразу вообще всего и в дневное время», — заявила она.

Ведущая добавила, что после того как в России вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», каналу пришлось прибегнуть к ряду ограничений, включая отказ от произнесения в дневном эфире определенных слов. По словам Чуриковой, когда она уже работала главой телеканала, они очень серьезно подходили к соблюдению этих требований.

«У нас слово "лох" в дневном эфире как раз не должно было [звучать]. (...) "Лох" можно было [произносить] после 21 часа», — привела она пример. По словам экс-главы «MTV Россия», такая рекомендация поступила каналу от юридического отдела.

Ранее Чурикова высказалась о публикациях в СМИ про ее шоу «"Фабрика" с Яной Чу», посвященное проекту «Фабрика звезд». Телеведущая прокомментировала статьи, искажающие смысл сказанного в проекте, словами «прям диву даешься».

Яна Чурикова в 90-е и в начале 2000-х работала ведущей на «MTV Россия». Впоследствии она заняла пост замначальника отдела производства программ «MTV Россия». С 2013 по 2022 годы возглавляла телеканала после перезапуска.