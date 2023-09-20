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20:20, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Известная российская ведущая рассказала о запрете слова «лох» на телевидении

Ведущая Чурикова: на MTV было запрещено произносить слово «лох» до 21 часа

Кадр: sergeymeza / YouTube

Известная российская ведущая, бывшая руководитель телеканала «MTV Россия» Яна Чурикова рассказала, что на канале было запрещено использовать во время дневного вещания слово «лох». Об этом она заявила в подкасте комика Сергея Мезенцева. Запись беседы доступна на YouTube.

Чурикова раскрыла, что после запуска «MTV Россия» в 90-х на канале в дневном эфире могла звучать брань. «Степень свободы визуального ряда была тоже запредельная. Что мы там только ни показывали в эфире, каких только клипов у нас ни было: с демонстрацией сразу вообще всего и в дневное время», — заявила она.

Ведущая добавила, что после того как в России вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», каналу пришлось прибегнуть к ряду ограничений, включая отказ от произнесения в дневном эфире определенных слов. По словам Чуриковой, когда она уже работала главой телеканала, они очень серьезно подходили к соблюдению этих требований.

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«У нас слово "лох" в дневном эфире как раз не должно было [звучать]. (...) "Лох" можно было [произносить] после 21 часа», — привела она пример. По словам экс-главы «MTV Россия», такая рекомендация поступила каналу от юридического отдела.

Ранее Чурикова высказалась о публикациях в СМИ про ее шоу «"Фабрика" с Яной Чу», посвященное проекту «Фабрика звезд». Телеведущая прокомментировала статьи, искажающие смысл сказанного в проекте, словами «прям диву даешься».

Яна Чурикова в 90-е и в начале 2000-х работала ведущей на «MTV Россия». Впоследствии она заняла пост замначальника отдела производства программ «MTV Россия». С 2013 по 2022 годы возглавляла телеканала после перезапуска.

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    Маргарита Щигарева
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