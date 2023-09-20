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09:02, 20 сентября 2023Бывший СССР

ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Глава Полтавской ОВА Лунин: ВС России поразили завод в Кременчуге
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram.

«Есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена», — написал он.

Ранее стало известно о взрыве в украинском городе Харькове, в результате которого повреждено предприятие. Утверждается, что удар наносился с помощью четырех управляемых ракет зенитно-ракетного комплекса С300.

Также ракетный удар нанесли по ремонтной зоне бронетанкового завода Вооруженных сил Украины в Харькове. После взрывов очевидцы слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

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    Алевтина Запольская
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