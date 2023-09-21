Гутерриш поговорил со Столтенбергом о конфликте на Украине

Гутерриш поговорил с генсеком НАТО Столтенбергом о конфликте на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш поговорил с коллегой из НАТО Йенсом Столтенбергом о глобальных последствиях конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении офиса генерального секретаря ООН, на которое ссылается ТАСС.

В заявлении указано, что генсек ООН и генсек НАТО обменялись взглядами касательно украинского кризиса. Помимо этого, в ходе разговора они проговорили вопросы, связанные с возможными региональными и глобальными последствиями нынешнего конфликта.

Ранее президент США Джо Байден на Генеральной Ассамблее ООН призвал весь мир продолжать поддерживать Украину. «Мы должны противостоять неприкрытой агрессии сегодня и сдерживать потенциальных агрессоров завтра», — заявил американский лидер.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. В мероприятии участвует также министр иностранных дел России Сергей Лавров. 20 сентября он прилетел в США в качестве главы российской делегации. Помимо этого, впервые с начала российской спецоперации в Нью-Йорк прибыл Владимир Зеленский.