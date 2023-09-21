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19:51, 21 сентября 2023Бывший СССР

Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана: в Карабахе погибли шесть российских миротворцев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе погибли шесть российских миротворцев. Такое число называет Генпрокуратура Азербайджана, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании первых подозреваемых в обстреле российских военных.

Также от выполнения обязанностей отстранили командира корпуса Вооруженных сил (ВС) Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в убийстве миротворцев.

20 сентября стало известно о гибели российских миротворцев, попавших под обстрел при проведении Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что нападение на них произошло в районе населенного пункта Джанятаг.

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    Алевтина Запольская
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