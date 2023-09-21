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12:36, 21 сентября 2023Мир

В России высказались о последствиях польско-украинского кризиса для СВО

Депутат Журова: польско-украинский кризис может привести к переговорам по СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ухудшение польско-украинских отношений может привести к возобновлению переговоров Москвы и Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметила, что словесный конфликт между Варшавой и Киевом начался с запрета на импорт украинского зерна.

Если Польша после этой ситуации перестанет активно помогать Украине, то это приведет к тому, что мы с Киевом сядем за стол переговоров. Есть же фраза «Вооруженный конфликт начинают военные, а заканчивают дипломаты»

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Также, по словам Журовой, конфликт между Польшей и Украиной может поднять вопрос о поставках оружия и поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в других странах Запада.

«Когда все будут понимать, какой объем помощи был предоставлен Украине, а Россия справляется сама, из этого начнут делать какие-то выводы. Уже вчера ряд американских журналистов и сенаторов начал высказывать — "столько людей уже погибло, а результата мы не видим". А если не будет помощи, то будут переговоры», — заключила она.

Конфликт Польши и Украины

Ранее в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч из-за слов Владимира Зеленского о поставках зерна в Европейский союз (ЕС).

Украинскому послу выразили решительный протест польской стороны в отношении формулировок, использованных украинским лидером на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, он заявил, что часть стран ЕС имитируют солидарность, одновременно косвенно поддерживая Россию.

Такая позиция Зеленского была вызвана борьбой Варшавы за продление запрета на импорт украинского зерна. Польские власти даже грозились ввести бессрочное эмбарго на ввоз зерна, если Еврокомиссия не одобрит их требование, направленное на защиту интересов отечественных фермеров. Вслед за Польшей от закупок более дешевого сырья с Украины отказалась и Хорватия.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок вооружения для ВСУ.

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