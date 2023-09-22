Власти сообщили о стабилизации поставок топлива аграриям

Замглавы Минсельхоза Увайдов: поставки топлива аграриям начали стабилизироваться

Ситуация с поставками топлива российским аграриям, которые проводят уборочную кампанию и местами приступили к севу зерновых, стабилизируется благодаря мерам властей, рассказал ТАСС замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Как напомнил чиновник, особые переживания были связаны с ситуацией на юге страны, но теперь ситуация там улучшается.

В начале сентября глава ведомства Дмитрий Патрушев рассказал в Госдуме, что проблема снабжения российских сельхозпредприятий топливом резко усугубилась. Тогда он поделился предложением остановить экспорт нефтепродуктов до тех пор, пока ситуация с ценами не стабилизируется. После этого, по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, представители российских нефтяных компаний пообещали помочь аграриям поставками топлива в требующемся объеме.

Российский премьер Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление, которым устанавливаются ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание». Ограничения он назвал бессрочными и подчеркнул, что они «прикрывают» возможность купить топливо для недобросовестных участников рынка.

При этом существуют и другие оценки возможной длительности введенных ограничений. Как считает аналитик «Финама» Сергей Кауфман, они вряд ли будут действовать долго, а правительству еще предстоит найти более стабильный механизм сдерживания цен на рынке.