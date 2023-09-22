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14:09, 22 сентября 2023Экономика

Оценен прирост экономики Азербайджана в случае интеграции Нагорного Карабаха

РБК: в случае интеграции Нагорного Карабаха ВВП Азербайджана вырастет на 0,8 %

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

В случае интеграции Нагорного Карабаха ВВП Азербайджана вырастет на 0,8 процента. Об этом со ссылкой на статистические органы двух республик сообщает РБК.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обладает внушительным промышленным потенциалом. Четверть ее ВВП приходится на добычу золота, серебра, меди и строительных камней. Также местные многочисленные ГЭС позволяют экспортировать электроэнергию в соседние страны.

Согласно данным статистической службы Нагорного Карабаха, в 2022 году экономика региона увеличилась на 12,2 процента, до 288,8 миллиарда армянских драмов, или 663 миллионов долларов после прошлогоднего спада на 12,7 процента. ВВП Азербайджана за тот же период составил 78,7 миллиарда долларов (плюс 4,6 процента за год). В итоге в случае полной интеграции экономики непризнанной республики экономика Азербайджана дополнительно увеличилась бы на 0,8 процента.

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В конце 2022 года индекс экономической активности Нагорного Карабаха снизился на 21 процент, а с начала 2023-го — еще на 25 процентов после блокады Азербайджаном главной транспортной артерии, связывающей республику с внешним миром. Перекрытие дороги обходилась Карабаху в 1,9 миллиона долларов в день.

20 сентября правительство НКР сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования. Сейчас стороны готовят мирный договор и план социально-экономической реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха.

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    Вячеслав Агапов
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