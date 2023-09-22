В Венгрии прокомментировали заявление ЕС по Карабаху

МИД Венгрии: ЕС опубликовал заявление по Карабаху, так как не было согласия

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель опубликовал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе от своего имени, так как не было достигнуто общего согласия, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, Венгрия и несколько других стран высказали замечания и предложения по совместному заявлению, однако стороны не достигли согласия, поэтому заявление было опубликовано от имени Борреля.

Сийярто подчеркнул, что позиция Будапешта ясна: вместо войны нужен мир. «После долгих десятилетий настало время положить конец страданиям карабахского народа. Односторонние заявления здесь не помогут, однако ООН дает отличную возможность обсудить все лично», — заключил он.

Ранее Венгрия заблокировала заявление ЕС с осуждением Азербайджана за проведение операции в Нагорном Карабахе.

20 сентября правительство НКР сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.