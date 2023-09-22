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11:41, 22 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли хутор Валковский

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Валковский Белгородского района. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Осколками снаряда были выбиты окна в одном частном доме, а также повреждена крыша сарая, уточнил Гладков.

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«На месте работают оперативные службы, подворовой обход территории продолжается», — написал белгородский губернатор.

21 сентября Гладков рассказал о попадании снаряда ВСУ в частный дом в белгородском селе Вязовое.

Тогда никто из граждан не пострадал. По сведениям губернатора, повреждения зафиксировали у линий газо- и электроснабжения.

Ранее в Белгородской области один человек пострадал при артиллерийском обстреле со стороны Украины.

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    Анна Щербакова
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