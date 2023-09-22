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20:35, 22 сентября 2023Спорт

Хави продлил контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави продлил контракт с клубом до 2025 года

Фото: Juan Medina / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года. Кроме того, оно предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Ранее Хави вошел в число претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с испанской командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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