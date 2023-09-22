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12:05, 22 сентября 2023Наука и техника

Индия восстановит связь с луноходом

Индия намерена восстановить связь с луноходом «Прагьян» и посадочным модулем

Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена восстановить связь с луноходом «Прагьян» и посадочным модулем «Викрам», которые были отправлены на Луну в рамках миссии «Чандраян-3». Об этом сообщил госминистр Джитендра Сингх, пишет ТАСС.

«Наша линия связи [с посадочным модулем и луноходом] должна активироваться. Она заработает, когда температура поднимется до минус 10 градусов. Сейчас команда ISRO и все, кто связан с миссией, ждут, когда температура на Луне повысится. (...) Тогда прозвучит сигнал пробуждения, а "Викрам" и "Прагьян" пробудятся ото сна», — сказал Сингх, который курирует в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

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Он добавил, что вторая фаза миссии «Чандраян-3» стартует в ближайшее время. Сингх подчеркнул, что связь аппаратов с Землей наладят после реакции «Викрама» и «Прагьяна» на сигнал.

4 сентября стало известно, то ISRO перевела посадочный модуль «Викрам» в спящий режим, оставив его приемники включенными. «Викрам» и «Прагьян» планируют вернуть в активный режим 22 сентября, когда солнечные панели вновь окажутся под лучами светила.

Автоматическую межпланетную станцию «Чандраян-3», запущенную 14 июля, успешно посадили на южном полюсе Луны 24 августа.

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    Даниил Иринин
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