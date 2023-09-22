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16:34, 25 сентября 2023Наука и техника

Apple объяснила низкое качество наушников AirPods

Apple рассказала, почему в AirPods нет поддержки звука без потерь для всех

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Представители компании Apple объяснили отсутствие функции высококачественного звука в своих новых наушниках. Специалисты корпорации рассказали об этом в интервью YouTube-блогеру Брайану Тонгу.

Тонг спросил у менеджеров компании Эрика Трески и Рона Хуанга, почему в AirPods Pro нет поддержки функции передачи звука без потерь для всех устройств. Блогер напомнил, что формат lossless будет работать только в случае, если использовать AirPods Pro вместе с гарнитурой Vision Pro.

Представители Apple ответили, что ограничение связано с конструктивными особенностями гаджетов. Поддержка lossless в наушниках и гарнитуре дополненной реальности есть потому, что оба устройства имеют чип H2. В этом случае между ними можно организовать передачу данных на частоте 5 гигагерц. По словам специалистов, при использовании AirPods Pro и других гаджетов звук передается на более низкой частоте 2,4 гигагерца.

Также менеджеры компании отметили, что прошлогодняя версия наушников AirPods Pro 2 будет работать с Vision Pro, но без поддержки lossless. Наушники AirPods Pro 2 с USB-C были представлены 12 сентября.

Ранее специалисты компании Apple объяснили журналистам французского издания Numerama, почему в камере новых смартфонов нет 10-кратного зума. По их словам, при наличии подобной функции увеличения крайне сложно добиться хорошей стабилизации.

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    Андрей Ставицкий
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